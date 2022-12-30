Буданов назвав терміни нової мобілізації на росії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що на росії відбудеться нова хвиля мобілізації. За його словами, попри заяви міністра оборони рф сергія шойгу про буцімто закінчення мобілізації, росіян все одно призиватимуть на фронт.

Згідно з даними розвідки, про новий етап на росії оголосять вже на початку січня. Про це Буданов сказав у інтерв'ю ВВС.

"При формуванні нових підрозділів їм не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації", – зазначив він.

Очільник ГУР додав, що зараз окупанти мають великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів. Це пов'язано з великими втратами росіян у бойових діях.

"Це ще враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується, і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну", – пояснив голова розвідки.

Нагадаємо, Буданов також спрогнозував наступні ракетні удари рф по Україні. За його словами, окупанти продовжать спроби знищити енергетичну інфраструктуру.

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