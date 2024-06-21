Буданов сказав, як перемогти росію: треба поставити крапку один раз і назавжди

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов поділився своїми прогнозами щодо перемоги над росією під час онлайн-лекції для слухачів програми підготовки "Senior Executive Fellows" Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

Кирило Буданов висловив свої думки щодо сучасного світового порядку, викликів і загроз для глобальної безпеки, які виникли внаслідок російсько-української війни. Він також оцінив становище Росії під керівництвом Володимира путіна, зокрема можливість суспільних змін у державі-агресорі, повідомляє пресслужба ГУР.

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Буданов зазначив, що подолати руйнівний ефект кремлівської пропаганди всередині росії можливо лише за допомогою форс-мажорної ситуації або тривалої системної роботи, результати якої можуть бути відчутні лише через кілька десятиліть.

"Для путіна найважливіше - це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, роботи з соціумом, контролю мас витрачається все, що тільки можна уявити - не лише кошти. Це один з основних аспектів, чому росія не йде на нову відкриту хвилю мобілізації. Керівництво РФ боїться негативного сприйняття в суспільстві. Найімовірніше, так і буде, якщо вони це зроблять", - пояснив Буданов.

Начальник ГУР також наголосив на необхідності поєднання сили та дипломатії у протистоянні з агресивною росією.

"Тут неможливий ані корейський, ані молдовський, ані німецький сценарії — усе це не спрацює. Тут має бути поставлена крапка один раз і назавжди", — сказав він.

Буданов також відзначив, що нині спостерігається руйнація світового порядку, створеного після Другої світової війни. Війна росії проти України є яскравим свідченням того, як одна людина може підірвати систему світової безпеки.

Раніше військовий експерт заявив, що Росії нічим захистити себе від ядерного удару.

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