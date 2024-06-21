Не маємо права обвалити фронт: Клименко пояснив, чому демобілізація наразі неможлива

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що на цей час країна не може дозволити собі демобілізацію військовослужбовців. За його словами, на фронті потрібні досвідчені бійці, які вже мають понад два роки бойового досвіду.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода". Клименко пояснив, що обговорював питання демобілізації з командирами на передовій, і вони дійшли до спільної думки про неможливість такого кроку зараз.

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"Якщо ми звільнимо зі служби тих, хто вже відслужив два роки, фронт ослабне, і підрозділи втратять боєздатність... Ми не маємо права допустити цього. Будь-яка демобілізація зараз, як би це не звучало, неприйнятна, оскільки ситуація на фронті вимагає збереження досвідчених військових", – зазначив міністр.

Він також підкреслив, що основне завдання зараз – це підтримання боєздатності підрозділів, забезпечуючи рівноцінну заміну під час ротації діючих бригад і батальйонів.

Клименко зазначив, що розуміє бажання військових, які вже довго воюють, повернутися до цивільного життя, але ситуація на фронті та в країні поки що не дозволяє цього.

"Фронт потребує досвідчених військових... Щоб зберегти наші позиції, нам потрібні ті, хто вже має бойовий досвід. Новобранці, які зараз проходять тренування, зможуть стати досвідченими військовими лише через кілька місяців. Тільки тоді ми зможемо обговорювати масштабнішу демобілізацію", – підсумував міністр.

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