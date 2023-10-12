Буданов сказав, чи стоїть світ на порозі Третьої світової війни

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Крило Буданов сказав, чи варто боятися початку Третьої світової війни. Він вважає, що передумови для цього є.

В інтерв'ю виданню "Українська правда" Буданов висловив думку, що "ми досить швидко наближаємося до глобальної війни".

За його словами, "за сукупністю географії" можна спостерігати кілька конфліктів, "які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси".

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Що стосується конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем, Буданов вважає, що російський слід тут простежується.

"Всі могли бачити відео у соцмережах – абсолютно, скажімо так, природню для нашого регіону і абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки. Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", – сказав головний розвідник країни.

Він також звернув увагу на такий факт, що за тиждень до удару ХАМАС по Ізраїлю на території Лівану почала офіційно мовити російська станція "Супутник" арабською мовою.

"Це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами", – сказав він.

Ще один момент, який вказує на російський слід в цьому конфлікті: "24 вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїля".

Буданов додав, що у вересні відбувся офіційний візит російської військової делегації в Іран. За його даними. Іран запросив від російської сторони передачу розвідувальної інформації.

"Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони", – резюмував керівник ГУР.

Раніше у Повітряних силах закликали готуватися до посилення російських обстрілів восени та взимку.

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