Буданов сказал, стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Крыло Буданов сказал, следует ли бояться начала Третьей мировой войны. Он считает, что предпосылки для этого есть.

В интервью изданию "Украинская правда" Буданов выразил мнение, что "мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне".

По его словам, "за совокупностью географии" можно наблюдать несколько конфликтов, "которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы".

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Что касается конфликта между ХАМАС и Израилем, Буданов считает, что российский след здесь прослеживается.

"Все могли видеть видео в соцсетях – абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники. Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, которые прошли наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", – сказал главный разведчик страны.

Он также обратил внимание на тот факт, что за неделю до удара ХАМАС по Израилю на территории Ливана начала официально говорить российская станция "Спутник" на арабском языке.

"Эта речь в абсолютно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами", – сказал он.

Еще один момент, указывающий на российский след в этом конфликте: "24 сентября российский космический аппарат, способный вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля".

Буданов добавил, что в сентябре прошел официальный визит российской военной делегации в Иран. По его данным. Иран пригласил от российской стороны передачу разведывательной информации.

"Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Отмечаю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны", – резюмировал руководитель ГУР.

Ранее в воздушных силах призывали готовиться к усилению российских обстрелов осенью и зимой.

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