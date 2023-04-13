Буде багатий врожай та захист від шкідників: Як удобрювати город попелом

Попіл – один з найдавніших видів добрив, який вже відомий людству. Він містить багато поживних речовин, таких як фосфор, кальцій, калій, залізо, цинк, магній, марганець та інші. Особливість попелу полягає в тому, що ці поживні речовини знаходяться в легкозасвоюваній формі, що робить його ефективним добривом для вирощування рослин. Крім того, попіл може бути використаний для поліпшення структури ґрунту та боротьби з деякими шкідниками.

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Як використовувати попіл на городі

Існує кілька способів використання попелу на городі. Один з найпростіших способів – внесення попелу у ґрунт під час посадки рослин. Для цього достатньо додати приблизно 8-10 грамів попелу в кожну лунку перед посадкою рослин і змішати його з землею.

Ще один спосіб використання попелу– приготування рідкого добрива на його основі. Для цього потрібно розвести 300-500 грамів сухого попелу в 10 літрах води і регулярно підливати рослини цією рідиною.

Для удобрення плодових дерев, кущів та полуниці рекомендується внести попіл у ґрунт з розрахунку 100-150 г на квадратний метр, а також змішати його з торфом для більшої ефективності. Для грядок овочів достатньо 100-150 г попелу на квадратний метр, а для картоплі - 60-100 грамів. Бобові культури можуть вимагати більшу концентрацію попелу - 150-200 грамів на квадратний метр.

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Попіл як засіб від шкідників

Попіл також можна використовувати як природний захист від деяких шкідників. Наприклад, його можна розпилити на листя капусти, буряка, картоплі, як захист від молі, комах-гризунів та інших шкідників. Для цього потрібно розвести 200-300 г попелу в 10 літрах води і розпилити на рослини.

Однак, варто враховувати, що надмірне використання попелу може бути шкідливим для рослин. Тому важливо дотримуватись рекомендацій щодо дози внесення попелу в ґрунт. Також варто враховувати рівень кислотності ґрунту, оскільки попіл має високий рівень лужності, і його використання може змінити pH ґрунту. Тому перед використанням попелу варто провести аналіз ґрунту та дотримуватись рекомендацій фахівців.

Попіл – доступне та екологічно чисте добриво, яке може бути використане на городі для поліпшення родючості ґрунту, забезпечення рослин поживними речовинами та захисту від деяких шкідників. З правильним використанням він може бути важливим елементом у вирощуванні здорових та врожайних рослин на вашому городі.

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