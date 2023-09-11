Буде дорожчим ніж євро зараз: прогноз щодо курсу долара на 2024 рік від Мінфіну

Прогнози Міністерства фінансів та представників бізнесу відносно курсу долара в Україні було озвучено під час заходу "EBA Global Outlook: Нова економіка України". Вони свідчать про очікуване послаблення гривні у 2024 році.

За озвученими прогнозами, гривня перетне позначку в 41 грн за долар.

Зокрема, уряд передбачає на 2024 рік курс 41,4 гривні за долар, що було оголошено міністром фінансів Сергієм Марченком під час заходу. Він підкреслив, що зміцнення гривні є поки що безфундаментальним чинником, і це мінус для експортерів, повідомляє "Економічна правда".

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"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з Національним банком України та Міжнародним валютним фондом. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 гривні за долар", - заявив Марченко.

Він додав, що ця прогнозна цифра відповідає прогнозам Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Раніше директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times Артем Щербина висловив переконання, що наступного року курс долара сягне 43 грн.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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