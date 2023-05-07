Буде, як нова: три швидких і простих способи ретельно очистити кухонну дошку від бактерій

Як очистити кухонну дошку від бактерій - три способи очищення з дешевими інгредієнтами

Незамінним предметом на кухні є обробна дошка, яку використовують для м'яса, риби, зелені, овочів, фруктів тощо. Проте такий предмет швидко стає "гніздом" для бактерій.

Щоб дошка довго прослужила, її треба підтримувати його в хорошому стані та обмежувати розмноження бактерій. Видання Sante+ поділилося трьома швидкими та простими способами для очищення.

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1. Очистіть обробну дошку білим оцтом і мильним розчином

Щоб природним чином продезінфікувати обробну дошку, усунувши стійкі сліди, можна використовувати білий оцет. Цей інгредієнт з миючими та дезінфікуючими властивостями дозволить завдяки дії оцтової кислоти побороти бактерії на поверхні та усунути плями від м'яса.

Перш ніж почати, помістіть обробну дошку в посудомийну машину для першого очищення в гарячій воді або в ємності з мильним розчином. Збризніть оцет після того, як змили і витерли чистою сухою тканиною, потім повторіть ту саму операцію, цього разу використовуючи перекис водню.

2. Очистіть обробну дошку сумішшю харчової соди та перекису водню.

Деякі багатоцільові продукти, такі як харчова сода, можуть не тільки видалити стійкі плями з обробних дошок, але й видалити неприємні запахи від їжі, яка там осідає. Цей продукт, змішаний з перекисом водню, може повернути пожовклій пластиковій дошці повну білизну та блиск.

Для цього просто розпиліть розчин на поверхню і залиште діяти на кілька годин або навіть на ніч. Наступного дня вимийте обробну дошку засобом для миття посуду та водою та дайте їй висохнути. Окрім відбілюючої дії, перекис водню є чудовим дезінфікуючим засобом, який усуває всі забруднення.

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3. Продезінфікуйте та очистіть обробну дошку лимоном.

Щоб очистити обробні дошки, візьміть половину лимона і вичавіть з нього сік. Потім вилийте сік цього цитрусового фрукта на обробну дошку, щоб очистити та продезінфікувати її.

Цедрою потріть поверхню так, щоб покрити всю забруднену ділянку. Дайте постояти на сонці протягом кількох годин, а потім ретельно промийте холодною водою. Можна використовувати й інакше, протираючи дошку губкою, просоченою розчином 5-10 крапель ефірної олії лимона в ¼ склянки води.

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