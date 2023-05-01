Буде як новий: у чому замочити йоржик для унітазу, щоб очистити його

Прибирання ванної кімнати не повинно обходитися без очищення унітаза, проте, часто забувають про те, що йоржик теж потребує ретельної очистки. Для цього існує безліч порад, які допоможуть зробити цей процес максимально ефективним.

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Найпростішим і швидким способом є замочити йоржик в покупному засобі для очищення унітазу, який містить в собі компоненти, необхідні для боротьби з бактеріями та забрудненнями. Однак, такий спосіб не завжди є доступним або прийнятним для використання, тому можна замінити його саморобним засобом, який не менш ефективний та економічний.

Для приготування такого засобу потрібно взяти ємність та змішати в ній 100 грамів соди, 2 столові ложки солі, ¼ склянки оцту. Потім додайте до суміші 50 грамів будь-якого мийного засобу та 50 мілілітрів окропу. Отриману суміш ретельно перемішайте та помістіть йоржик в неї. Залиште його там на кілька годин. Після цього промийте йорж під проточною водою.

Даний засіб необхідно використовувати для очищення йоржика не рідше одного разу на місяць, щоб забезпечити максимальну чистоту та гігієнічність у ванній кімнаті.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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