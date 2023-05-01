Будет как новый: в чем замочить ерш для унитаза, чтобы очистить его

Уборка ванной комнаты не должна обходиться без очистки унитаза, однако часто забывают о том, что ершик тоже требует тщательной очистки. Для этого существует множество советов, которые помогут сделать этот процесс максимально эффективным.

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Самым простым и быстрым способом является замочить ершик в покупном средстве для очистки унитаза, содержащий в себе компоненты, необходимые для борьбы с бактериями и загрязнениями. Однако, такой способ не всегда доступен или приемлем для использования, поэтому можно заменить его самодельным средством, которое не менее эффективно и экономично.

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Для приготовления такого средства нужно взять емкость и смешать в ней 100 г соды, 2 столовые ложки соли, ¼ стакана уксуса. Затем добавьте в смесь 50 граммов любого моющего средства и 50 миллилитров кипятка. Получившуюся смесь тщательно перемешайте и поместите ершик в нее. Оставьте его там на несколько часов. После этого промойте ерш под проточной водой.

Данное средство необходимо использовать для очищения ершика не реже одного раза в месяц, чтобы обеспечить максимальную чистоту и гигиеничность в ванной комнате.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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