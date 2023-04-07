Буде катастрофічний період: астролог попередив про небезпеку та вказав, хто у зоні ризику

Кільцеве сонячне затемнення, яке відбудеться 20 квітня, у день народження диктатора Адольфа Гітлера, таїть у собі велику небезпеку. На Землі можливі різноманітні лиха, землетруси, урагани.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Росс. За його словами, ретроградний Меркурій з 21 квітня принесе нові виклики та небезпеки.

"У першій половині місяця ще має сенс розпочинати якийсь бізнес, організовувати важливі зустрічі. А в другій краще скасувати всі покупки, поїздки і не сприятливо сідати в машини, на потяги. Тому що період з 18 по 21 квітня буде катастрофічним", – зазначив він.

Росс підкреслив, сприятливим ретроградний Меркурій буде для Близнюків та Дів. Перші можуть досягти великих успіхів як у кар'єрі, так і в особистому житті і навіть укласти шлюб. Другі, якщо раніше спонтанно змінили роботу та пошкодували про це, повернуться на старе місце.

Також 20 квітня буде затемнення, яке виявиться дуже несприятливим для Тельців, вони зіткнуться із фінансовими проблемами. Скорпіони постраждають від дій ворогів – все може закінчитись судовими розбірками.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.