Будет катастрофический период: астролог предупредил об опасности и указал, кто в зоне риска

Кольцевое солнечное затмение, которое состоится 20 апреля, в день рождения диктатора Адольфа Гитлера, таит в себе большую опасность. На Земле возможны различные бедствия, землетрясения, ураганы.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, ретроградный Меркурий с 21 апреля принесет новые вызовы и опасности.

"В первой половине месяца еще имеет смысл затевать какой-то бизнес, организовывать важные встречи. А во второй лучше отменить все покупки, поездки и не благоприятно садиться в машины, на поезда. Потому что период с 18 по 21 апреля будет катастрофическим", – отметил он.

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Росс подчеркнул, благоприятным ретроградный Меркурий будет для Близнецов и Дев. Первые могут достичь больших успехов как в карьере, так и в личной жизни и даже заключить брак. Вторые, если ранее спонтанно сменили работу и пожалели об этом, вернутся на старое место.

Также 20 апреля будет затмение, которое окажется очень неблагоприятным для Тельцов, они столкнутся с финансовыми проблемами. Скорпионы пострадают от действий врагов – все может закончиться судебными разборками.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.