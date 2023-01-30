Чи буде підвищення пенсій у 2023 році для пенсіонерів, які працюють

Пенсія в Україні - чи підвищать пенсію працюючим пенсіонерам в 2023 році

У квітні проводиться автоматичний перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Якщо після призначення пенсії людина пропрацювала ще два роки, у неї з'являється право на перерахунок пенсії за стажем.

Про це розповіли в Управління соціального страхування та пенсійного забезпечення апарату Федерації профспілок України. Проте мінімальний розмір пенсії в 2023 році не зросте.

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Зазначається, що перерахунок проводиться з 1 числа місяця, в якому надійшло звернення. Важливо, аби заява з потрібними документами подано до 15 числа включно, та з 1 числа наступного місяця, якщо вони подані після 15 числа (ст. 45 Закону №1058).

Коли перерахунок пенсій відбувається автоматично для пенсіонерів, які працюють

Частина четвертої статті 42 Закону №1058 передбачає автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

Цей перерахунок відбувається щороку з 1 квітня. Проте пенсіонерам треба накопичити 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пенсії) станом на лютий місяць року, в якому провадиться перерахунок.

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Такий перерахунок відбувається на найбільш вигідних умовах, тобто або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії (абз. 5 ч. 4 ст. 42 Закону №1058).

З урахуванням строків надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, автоматичний перерахунок зазвичай проводиться у травні з проведенням відповідної доплати з 1 квітня.

Чи буде підвищення пенсій у 2023 році?

Однак, як і за індексацією, пунктом 8 Прикінцевих положень Закону №2710 передбачено: у 2023 році автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам буде здійснюватись у порядку, на умовах та у строки, визначені Кабміном.

Своєю чергою, в 2023 році не проводитиметься підвищення пенсій у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму. Відповідно до ст. 7 Закону №2710 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зафіксовано на рівні грудня 2022 року у розмірі 2093 грн, і впродовж 2023 року він не зміниться.

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Відтак, у 2023 році не відбуватиметься підвищення мінімального розміру пенсії та інших складових пенсійних виплат, які залежаться від прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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