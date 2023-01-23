Деякі категорії людей мають право піти на пенсію у 54 роки: кого це стосується

Деякі українці можуть вийти на пенсію вже у 54 роки. Зокрема це стосується "чорнобильців".

У Пенсійному фонді пояснили, які потрібні документи для виходу на пенсію в 54 роки та які умови потрібні. Оскільки здебільшого при наявності достатнього страхового стажу на пенсію можна вийти в 60 років.

Зазначається, що люди, які постійно проживали або працювали в зоні гарантованого добровільного відселення третьої категорії ЧАЕС з моменту аварії на станції до 31 липня 1986 року і мають не менше 6 років проживання або роботи в зоні гарантованого добровільного відселення, також мають таку змогу.

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Для тих, хто жив чи працював у цій зоні після 31 липня 1986 року — 2 роки.

У ПФУ зауважили, що це стосується тільки тих громадян України, які не можуть продовжувати працювати за станом здоров'я.

Які документи потрібні для оформлення пенсії у 54 роки

1. Медична довідка з інформацією про висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначеної в журналі запису висновків ЛКК.

2. Документ від роботодавця про групу інвалідності працівника та його причини.

3. Медична довідка про проходження попереднього/періодичного медогляду працівника певної категорії, видана комісією з проведення медоглядів.

Зауважується, що при наявності одного з таких документів роботодавець зобов'язаний перевести працівника за його згодою на іншу роботу або скласти акт про відсутність вакансій. У разі відмови працівника керівник може його звільнити.

Для отримання пенсії за вікоми у мінімальному розмірі, людині потрібно звернутися за заявою про призначення пенсії, якщо звільнення відбулося не раніше ніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, що у 2023 році не буде проводитися перерахунок мінімальної пенсії та деяких надбавок, що прив'язані до цього показника. Проте в уряді пообіцяли провести традиційну індексацію пенсійних виплат попри воєнний стан.

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