У 2023 році деяким категоріям українцям підвищать пенсії: хто дочекається збільшення виплат

У 2023 році не буде проводитися перерахунок мінімальної пенсії та деяких надбавок, що прив'язані до цього показника. Проте в уряді пообіцяли провести традиційну індексацію пенсійних виплат попри воєнний стан.

Як повідомляє портал "На пенсії", цьогоріч Кабінет міністрів має вирішити питання з індексацією пенсій. Таку заяву зробив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За його словами, така ситуація пов'язана із законом про державний бюджет на 2023 рік. Так, було частково призупинено дію статті 42 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (в частині індексації).

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Проте у Пенсійному фонді України пояснили, що індексація буде проведена після підрахунку рівня інфляції. За попередньо інформацією, загалом пенсійні виплати зростуть на 5%.

Першочергово індексацію пенсій проведуть наступним категоріям громадян – тим, хто отримує страхові пенсії:

за віком,

за інвалідністю,

у зв’язку із втратою годувальника,

за вислугою років.

Мінімальні пенсійні виплати будуть перераховані чорнобильцям з інвалідністю та учасникам ліквідації аварії Чорнобильській атомні електростанції. Розміри цих виплат залежать від середньої зарплати за попередній рік.

Після закінчення воєнного стану в Україні також буде проіндексовано спеціальні пенсії для держслужбовців, військових та науковців, повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Зауважимо, що є дві категорії перерахунків: індивідуальні та масові.

Право на індивідуальний перерахунок пенсії дає набуття нового стажу або, наприклад, набуття статусу, що передбачає призначення будь-якої надбавки тощо. Найчастіше такий перерахунок може бути здійснений за зверненням заявника.

дає набуття нового стажу або, наприклад, набуття статусу, що передбачає призначення будь-якої надбавки тощо. Найчастіше такий перерахунок може бути здійснений за зверненням заявника. Масові перерахунки відбуваються без звернень людей – усім з однієї дати і за однаковими правилами. Зокрема такий перерахунок буде пов’язаний з індексацією пенсій.

Нагадаємо, що Україна готується до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Її мають запустити після закінчення війни. Це означає, що деякі українці матимуть більшу пенсію.

Український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

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