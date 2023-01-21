В 2023 году некоторым категориям украинцам повысят пенсии: кто дождется увеличения выплат

В 2023 году не будет производиться перерасчет минимальной пенсии и некоторых надбавок, привязанных к этому показателю. Однако в правительстве пообещали провести традиционную индексацию пенсионных выплат, несмотря на военное положение.

Как сообщает портал "На пенсии", в этом году Кабинет министров должен решить вопрос с индексацией пенсий. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

По его словам, подобная ситуация связана с законом о государственном бюджете на 2023 год. Так, частично было приостановлено действие статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (в части индексации).

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Однако в Пенсионном фонде Украины объяснили, что индексация будет произведена после подсчета уровня инфляции. По предварительной информации, в целом пенсионные выплаты возрастут на 5%.

Первоочередно индексацию пенсий проведут следующим категориям граждан – получающим страховые пенсии:

по возрасту,

по инвалидности,

в связи с потерей кормильца,

за выслугой лет.

Минимальные пенсионные выплаты будут перечислены чернобыльцам с инвалидностью и участникам ликвидации аварии Чернобыльской атомной электростанции. Размеры этих выплат зависят от средней заработной платы за предыдущий год.

После окончания военного положения в Украине также будут проиндексированы специальные пенсии для госслужащих, военных и ученых, сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Заметим, что две категории перерасчетов: индивидуальные и массовые.

Право на индивидуальный перерасчет пенсии дает обретение нового стажа или, например, обретение статуса, предусматривающего назначение какой-либо надбавки и т.п. Зачастую такой перерасчет может быть произведен по обращению заявителя.

дает обретение нового стажа или, например, обретение статуса, предусматривающего назначение какой-либо надбавки и т.п. Зачастую такой перерасчет может быть произведен по обращению заявителя. Массовые перерасчеты проходят без обращений людей – всем с одной даты и по одинаковым правилам. В частности, такой перерасчет будет связан с индексацией пенсий.

Напомним, что Украина готовится к внедрению накопительной пенсионной системы. Ее должны запустить по окончании войны. Это означает, что у некоторых украинцев будет большая пенсия.

Украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

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