Будете здивовані: Чому варто збирати нагідки влітку та як їх використовувати

Нагідки – це багатофункціональна рослина, яка має широкий спектр корисних властивостей. Вона може бути використана для лікування різних захворювань і проблем зі здоров’ям.

Якщо ви шукаєте натуральний засіб для лікування своїх проблем зі здоров’ям, нагідки – це хороший варіант.

Що відомо про корисні властивості нагідок:

Нагідки містять речовини, які мають протизапальний ефект. Це може бути корисно для лікування різних захворювань, таких як артрит, астма, екзема та інші шкірні захворювання.

Нагідки мають антибактеріальні властивості, які можуть допомогти в лікуванні інфекцій, таких як інфекції горла, інфекції сечовивідних шляхів та інші.

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Квіти цієї рослини мають відновлювальні властивості, які можуть допомогти в лікуванні ран, опіків та інших пошкоджень шкіри.

Однак, важливо зазначити, що нагідки можуть мати деякі побічні ефекти, такі як алергічні реакції, діарея та інші. Тому перед тим, як використовувати нагідки, важливо проконсультуватися з лікарем.

Пропонуємо дізнатися, як створити живильний лосьйон з нагідок (календули):

Інгредієнти:

1/2 склянки свіжих нагідок

1/2 склянки води

1/4 склянки оливкової олії

1/4 склянки спирту

10 крапель ефірної олії чайного дерева

Як зробити:

Змішайте нагідки і воду в невеликій каструлі. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні протягом 10 хвилин.

Зніміть з вогню і дайте настоятися протягом 30 хвилин.

Процідіть настій і додайте оливкову олію, спирт і ефірну олію чайного дерева.Перемішайте до однорідності.

Зберігайте лосьйон в холодильнику в герметичному контейнері.

Лосьйон з нагідок можна використовувати для очищення та тонізації шкіри обличчя. Він має протизапальні та антибактеріальні властивості, які допомагають покращити стан шкіри, зменшити запалення і почервоніння, а також позбутися прищів і акне.

Лосьйон також може допомогти зволожити шкіру і зробити її більш м’якою та еластичною.

Лосьйон з нагідок можна використовувати щодня вранці й ввечері. Просто нанесіть його на чисту шкіру обличчя за допомогою ватного диска. Лосьйон не залишає слідів і не сушить шкіру.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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