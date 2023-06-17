Як надати обличчю свіжості, якщо ви не виспались: топ-5 порад

Після безсонної ночі стан нашої шкіри залишає бажати кращого. Як швидко привести її в порядок, зробити свіжою та сяючою підкаже UaPortal.

Водні процедури

Дуже допомагає застосування контрастного душу. Він швидко освіжить та підбадьорить, а також поліпшить кровообіг. Якщо не хочете застосовувати процедуру до всього тіла – візьміть дві ємкості з холодною та гарячою водою і почергово опускайте в них обличчя.

Кубики льоду

Протріть обличчя кубиком льоду. Він прекрасно впливає на дерму, розганяє кров та надає обличчю здоровий колір. Корисно робити лід з відвару ромашки чи іншої трави.

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Масаж

Нанесіть зволожуючий крем на обличчя та зробіть масаж – він допоможе усунути припухлості та набряки і простимулювати вироблення колагену. Правильно робити масаж вам допоможуть відеоуроки.

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Розслабте очі

Якщо очі червоні – закопайте судинозвужувальні краплі або промийте очі слабким настоєм чорного чаю кімнатної температури.

Експрес-маски

Маски з простих інгредієнтів допоможуть зробити ваше обличчя сяючим та свіжим. Використовуйте ягоди, яйця, цитруси та інше. У мережі зараз є безліч рецептів домашніх масок з доступних інгредієнтів.

Нагадаємо, ми вже писали про секрети, які допоможуть вам мати свіжий та доглянутий вигляд.

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