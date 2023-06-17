Как придать лицу свежести, если вы не выспались: топ-5 советов

После бессонной ночи состояние нашей кожи оставляет желать лучшего. Как быстро привести ее в порядок, сделать свежей и сияющей подскажет UaPortal.

Водные процедуры

Очень помогает применение контрастного душа. Он быстро освежит и подбодрит, а также улучшит кровообращение. Если вы не хотите применять процедуру ко всему телу – возьмите две емкости с холодной и горячей водой и поочередно опускайте в них лицо.

Кубики льда

Протрите лицо кубиком льда. Он прекрасно влияет на дерму, разгоняет кровь и придает лицу здоровый цвет. Полезно делать лед из отвара ромашки или другой травы.

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Массаж

Нанесите увлажняющий крем на лицо и сделайте массаж – он поможет устранить припухлости и отеки и простимулировать выработку коллагена. Правильно делать массаж вам помогут видеоуроки.

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Расслабьте глаза

Если глаза красные – закопайте сосудосуживающие капли или промойте глаза слабым настоем черного чая комнатной температуры.

Экспресс-маски

Маски из простых ингредиентов помогут сделать ваше лицо сияющим и свежим. Используйте ягоды, яйца, цитрусы и прочее. В сети сейчас есть множество рецептов домашних масок из доступных ингредиентов.

Напомним, мы уже писали о секретах, которые помогут вам выглядеть свежим и ухоженным.

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