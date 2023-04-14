Будете иметь свежий и молодой вид: простые секреты, которые уберут несколько лет

Каждая женщина стремится выглядеть свежим и ухоженным. Однако многие считают, что для этого нужно много времени и денег.

Впрочем, есть маленькие секреты, которые зрительно лишат вас нескольких лет. Об этом пишет Ukr.Media.

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Правильно подобранная помада

На губах будет изысканно смотреться блеск цвета марсала, но он прибавит вам лет. Поэтому, чтобы избавиться от нескольких лет, выбирайте помады нейтральных светлых оттенков. Найдите свой идеальный чудесный тон – он подойдет для любого случая.

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Носите очки и линзы

Если у вас начало падать зрение, не стесняйтесь надеть очки или линзы. Поскольку из-за постоянной грязи в уголках глаз очень быстро образуют морщинки.

Едва ли не каждый знает, что раскрытый взгляд – признак молодости, а прищурение – старит.

Консилер вам в помощь

Три линии на лице могут визуально прибавить лет:

первая линия – это линия у внутреннего уголка глаза,

вторая линия идет от крыла носа к уголкам губ,

третья – от уголка губ до подбородка.

По этим линиям нужно пройтись светлым корректором с помощью пушистой кисти. Так вы всего через несколько минут освежите лицо.

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Выбирайте растушеную стрелку

Лицо имеет более старший вид, если макияж – графический. Поэтому нужно тщательно растушевывать тени и стрелку, чтобы избавиться от нескольких лет. Выполняйте ее мягким карандашом и аккуратно оттушевывайте, чтобы образовалась привлекательная дымка.

Заботьтесь о сухих участках

Следите, что ваше тело и лицо не имело сухости. Поскольку сухие, потрескавшиеся локти, пятки и руки мгновенно выдадут возраст. Этим частям тела обязательно уделять время: делать маски, скрабить, наносить крем.

Измените цвет туши

Черная тушь для глаз делает взгляд более уставшим, но коричневая тушь придаст глазам мягкость. Второй вариант прекрасно подходит для создания дневного макияжа и очень подходит блондинкам/брюнеткам.

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Не бойтесь сияния

Несмотря на распространенные мысли, сверкающие продукты не подчеркивают морщины, а создают иллюзию молодой кожи. Замените плотный тональный крем на флюид со светоотражающими частицами, используйте жидкие светящиеся тени на яблочках век, а на губы нанесите сатиновую помаду.

Напомним, каждый день глаза сталкиваются с большой нагрузкой: компьютер, смартфон, солнце, кондиционер, слишком сухой воздух – все это наносит вред глазам. Как это поправить, читайте в нашем материале.

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