Не дадим себя обмануть: 5 способов отличить подделку парфюма от оригинала

Оригинальные духи известных брендов часто фальсифицируют и выдают за настоящие. Как же не нарваться на свай?

Чем дороже парфюм, тем интереснее мошенникам его подделать. Об этом пишет Ukr.Media.

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Сейчас могут подделать абсолютно все духи. Однако наиболее поддельные – Maison Francis Kurkjian, Montale Paris и Tom Ford. Как только у этих брендов появляется новинка, то фальсификаторы уже начеку. Поэтому лучше выбирать проверенные магазины.

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Как обезопасить от покупки поддельных духов

1. Смотрите на логотип. Вы можете сравнить логотип на емкости с тем, что предлагают на официальном сайте бренда. Обратите внимание на детали и оттенки.

Например, подделку Maison Francis Kurkjian легко определить по закругленной букве j – у оригинала она обострена.

Также эксперты советуют смотреть на донышко флакона, где написан объем. Оригинальный парфюм имеет точки квадратные, а у подделки – округлые.

При этом фейковый Montale Paris легко определяется по неправильной "звездочке" и сдвинутому влево написанию слова Paris.

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2. Оценивайте аккуратность и симметричность упаковки. Пленка должна быть идеально прозрачная и гладкая, с четкими и ровными швами. Никакой "бахромы" и быть не может.

При этом флакон должен иметь идеально ровное стекло без сколов и пузырей, у люкса и нишевых ароматов оно всегда идеально заполировано.

К примеру, у оригинальных флаконов Montale все этикетки приклеены, а у фейков, как правило, название нанесено краской. У других брендов может быть ровно противоположная история.

3. Не забудьте заглянуть под крышечку.

Некоторые бренды, такие как Maison Francis Kurkjian, внутри крышечки дублируют логотип, и он должен быть симметричным и четким.

Также обращайте внимание на пульверизатор. Например, у Maison Francis Kurkjian это пластиковая конструкция с немного приплюснутым кончиком, а у подделки – дешевый алюминий и обычная трубочка.

У Tom Ford сам пульверизатор шестигранный, пластиковый, трубочка аккуратно идет вверх, без сплющивания.

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4. Проверьте объем. Если вы на официальном сайте видите объемы 50 и 100 мл, а вам вдруг предлагают флакон 40 мл, спросите, откуда он взялся?

5. Проверьте батч-код – цифро-буквенный код на упаковке и флаконе. Посмотрите, совпадает ли код на коробке и флаконе. Если они идентичны – хорошо. Если нет – поищите другие признаки подделки. Больше ценной информации по батч-коду получить нельзя.

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