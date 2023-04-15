Не дамо себе ошукати: 5 способів відрізнити підробку парфюму від оригіналу

Оригінальні парфуми від відомих брендів часто фальсифікують та видають за справжні. Як же ж не нарватися на "паль"?

Чим дорожчий парфум, тим цікавіше шахраям його підробити. Про це пише Ukr.Media.

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Нині можуть підробити абсолютно всі парфуми. Проте найбільш підроблені – Maison Francis Kurkjian, Montale Paris і Tom Ford. Як тільки в цих брендів з'являється новинка, то фальсифікатори вже напоготові. Тому найкраще обирати перевірені магазини.

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Як убезпечити від покупки підроблених парфумів

1. Дивіться на логотип. Можете порівняти логотип на ємкості з тим, що пропонують на офіційному сайті бренду. Звертайте увагу на деталі та відтінки.

Наприклад, підробку Maison Francis Kurkjian легко визначити за закругленою літерою j – в оригіналу вона загострена.

Також експерти радять дивитися на денце флакона, де написано об'єм. Оригінальний парфум має крапки квадратні, а в підробки – округлі.

При цьому фейковий Montale Paris легко визначається за неправильною "зірочкою" і зсунутим вліво написанням слова Paris.

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2. Оцінюйте акуратність і симетричність упаковки. Плівка має бути ідеально прозорою та гладкою, з чіткими та рівними швами. Жодної "бахроми" і бути не можен.

При цьому флакон повинен мати ідеально рівне скло без сколів і бульбашок, у люкса і нішевих ароматів воно завжди ідеально заполіроване.

Наприклад, в оригінальних флаконів Montale всі етикетки приклеєні, а у фейків, як правило, назва нанесена фарбою. В інших брендів може бути рівно протилежна історія.

3. Не забудьте заглянути під кришечку.

Деякі бренди, такі як Maison Francis Kurkjian, всередині кришечки дублюють логотип, і він має бути симетричним і чітким.

Також звертайте увагу на пульверизатор. Наприклад, в Maison Francis Kurkjian це пластикова конструкція з трошки приплюснутим кінчиком, а в підробки – дешевий алюміній і звичайна трубочка.

У Tom Ford сам пульверизатор шестигранний, пластиковий, трубочка акуратно йде вгору, без сплющування.

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4. Перевірте об'єм. Якщо ви на офіційному сайті бачите об'єми 50 і 100 мл, а вам раптом пропонують флакон 40 мл, запитайте, звідки він узявся?

5. Перевірте батч-код – цифро-літерний код на упаковці і флаконі. Подивіться, чи код співпадає на коробці та флаконі. Якщо вони ідентичні — добре. Якщо ні — пошукайте інші ознаки підробки. Більше цінної інформації з батч-коду отримати не можна.

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