Гатитимуть ще довше: графік магнітних бур на вересень знову змінився

Графік магнітних бур на вересень 2024 знову зазнав змін. Прогнозується посилення геомагнітних штормів.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 14 вересня сила геомагнітних коливань сягнула небезпечних шести балів. У неділю, 15 вересня, очікується послаблення шторму до 3 балів, а наступний тиждень почнеться з п'ятибальної бурі червоного рівня небезпечності.

17-18 вересня – магнітна буря К-індексу 3

з 19 по 25 вересня – К-індекс 2 (зелений рівень небезпечності)

26 та 27 вересня – К-індекс 5

28 вересня – К-індекс 4

29 вересня – К-індекс 3

30 вересня – К-індекс 2

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Магнітні бурі: календар

Магнітні бурі сьогодні і прогноз на тиждень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі сьогодні і прогноз на тиждень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок сонячної активності. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космос викидаються величезні хмари заряджених частинок. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем, викликаючи магнітні бурі.

Чи небезпечні магнітні бурі для людей?

Багато людей, особливо метеозалежні, відчувають вплив магнітних бур на своє самопочуття. Найчастіше це проявляється як:

Головний біль

Слабкість і сонливість

Зміни настрою, дратівливість, тривога, депресія

Проблеми зі сном

Загострення хронічних захворювань.

Як вберегтися від впливу магнітних бур?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, є кілька способів зменшити їхній негативний вплив:

Здоровий спосіб життя: правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні навантаження зміцнюють організм і допомагають йому краще протистояти зовнішнім впливам. Режим дня: намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час, навіть у вихідні дні. Відмова від шкідливих звичок: куріння, алкоголь та кава можуть посилювати негативний вплив магнітних бур. Релаксація: займайтеся йогою, медитацією або іншими видами релаксації, щоб зняти стрес. Лікування хронічних захворювань: своєчасне лікування хронічних захворювань допоможе знизити ризик загострень під час магнітних бур.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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