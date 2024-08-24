Чи будуть скасовувати тариф 'день-ніч' для двозонних лічильників

З 1 серпня відбулося підвищення тарифів на електроенергію, включаючи розцінки для багатозонних лічильників. Однак у споживачів виникають питання щодо подальшої долі тарифу "день-ніч". Про це пише 24 tv.ua.

Актуальність тарифу "день-ніч"

На сьогодні базовий тариф на електроенергію встановлено на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте для власників двозонних та тризонних лічильників діють інші розцінки.

Варто зазначити, що тариф "день-ніч" для населення залишається чинним, і розрахунки за ним продовжуватимуться за звичною схемою.

Оновлені тарифні ставки

Для двозонних лічильників:

Денний період (07:00-23:00): 4,32 грн/кВт·год

Нічний період (23:00-07:00): 2,16 грн/кВт·год

Для тризонних лічильників:

Пікові години (08:00-11:00 та 20:00-22:00): 6,48 грн/кВт·год (коефіцієнт 1,5)

Напівпікові години (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): 4,32 грн/кВт·год (коефіцієнт 1)

Нічні години (23:00-07:00): 1,73 грн/кВт·год (коефіцієнт 0,4)

Таким чином, система диференційованих тарифів продовжує функціонувати, надаючи споживачам можливість оптимізувати свої витрати на електроенергію.

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