Радуватимуть око: як та коли правильно висаджувати гладіолуси

Гладіолуси – популярні квіти серед українських дачників. Ця культура має гарні квітки та не є складною у догляді.

Втім, щоб мати гарну клумбу варто дотримуватися деяких правил. Досвідчені садівники мають свої поради щодо того, коли та як правильно висаджувати гладіолуси.

Ці квіти переважно висаджують весною, коли земля прогрівається до температури близько +13 за Цельсієм. Садити гладіолуси варто у пухкий ґрунт на добре освітлюваній ділянці землі.

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Якщо земля буде надто волога, квіти не приживуться. Викопувати лунки потрібно на глибину 15-25 сантиметрів. Відстань між цибулинами варто зберігати близько 10 сантиметрів.

Обираючи цибулину для посадки потрібно звернути увагу на деякі важливі моменти, а саме:

пружна шкіра без помітних недоліків;

середній розмір;

денце цибулини не увігнуте;

центральний паросток міцний;

кореневі горбики – світлі.

Під час копання ямок, треба вкласти дно піском. Це допоможе захистити корінці та забезпечить функцію дренажу.

Загалом гладіолуси потрібно поливати раз на два тижні рано-вранці або пізно ввечері. Вода не має потрапляти на листки рослини. У спекотний період поливати можна кожні 3-4 дні.

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