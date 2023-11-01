Збільшуватимуть двічі: Як зміниться мінімальна зарплата у 2024 році

Чи збільшать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум у 2024 році

Український уряд затвердив підвищення мінімальної заробітної плати з початку 2024 року, що відобразили в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Згідно з цими змінами, починаючи з 1 січня 2024 року, мінімальна зарплата становитиме 7,100 гривень, а з 1 квітня цього ж року підніметься до 8,000 гривень. Крім того, з початку 2024 року прожитковий мінімум зросте до 2,920 гривень.

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Важливо відзначити, що розмір податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Так, з 1 січня ФОПам слід буде сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 1,562 гривень, а з 1 квітня ця сума збільшиться до 1,760 гривень. На даний момент ЄСВ становить 1,474 гривень, що становить 22% від мінімальної зарплати в розмірі 6,700 гривень.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2024 рік, основні акценти включають в себе фінансування сфер оборони і безпеки України, підтримку соціальної сфери, медицини та освіти, а також допомогу ветеранам і відновлення української економіки.

Варто зауважити, що проєкт бюджету на 2024 рік не передбачає видатків на проведення виборів в Україні в наступному році.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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