Будут увеличиваться дважды: Как изменится минимальная зарплата в 2024 году

Украинское правительство утвердило повышение минимальной заработной платы с начала 2024 года, что отразили в проекте государственного бюджета на следующий год.

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Согласно этим изменениям, начиная с 1 января 2024 года, минимальная зарплата будет составлять 7,100 гривен, а с 1 апреля этого же года поднимется до 8,000 гривен. Кроме того, с начала 2024 прожиточный минимум вырастет до 2,920 гривен.

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Важно отметить, что размер налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) привязан к минимальной заработной плате. Так, с 1 января ФЛП будет платить единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 1,562 гривен, а с 1 апреля эта сумма увеличится до 1,760 гривен. В настоящее время ЕСВ составляет 1,474 гривен, что составляет 22% от минимальной зарплаты в размере 6,700 гривен.

Согласно проекту государственного бюджета на 2024 год, основные акценты включают финансирование сфер обороны и безопасности Украины, поддержку социальной сферы, медицины и образования, а также помощь ветеранам и восстановление украинской экономики.

Следует отметить, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает расходов на проведение выборов в Украине в следующем году.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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