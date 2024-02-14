"Булава" 72 ОМБр вщент розбиває техніку окупантів
За бойовою роботою роти ударних безпілотників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців – РУБпАК "Булава" – можна спостерігати вічно: як гинуть окупанти, як горить техніка, як детонують боєприпаси…
Дивіться відео: Аеророзвідники 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку за допомогою БПЛА
А ще можна дивитися і складати веселі віршики на кшталт:
Горить-палає БРМ,
Злітає в небо БРЕМ!
Днями "Булава" 72 ОМБр розбила дронами-камікадзе саме такі броньовані "коробочки":
БРМ – бойова розвідувальна машина
БРЕМ – броньована ремонтно-евакуаційна машина
Всім окупантам пі…
Ураження нахабної БРМ пресслужба 72-ї бригади прокоментувала отак іронічно: "Під час ведення розвідки машина зустрілась з нашими "пташками" та згоріла… Але встигла передати важливу інформацію нашим ворогам, а саме: "Нам всем пи…"
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