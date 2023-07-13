'Швидка аджика' без консервування: рецепт, який потребує всього 10 хвилин

Аджика – це улюблена приправа багатьох українців. Вона чудово підходить до м’яса, риби, овочів та навіть рису. Але приготування традиційної аджики займає багато часу, адже її потрібно консервувати.

Ми пропонуємо вам рецепт швидкої аджики, яка не потребує консервування. Вона готується всього за 10 хвилин, а зберігається в холодильнику до 2 тижнів.

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Інгредієнти:

1 кг помідорів

2 склянки перекрученого болгарського перцю

1 склянка перекрученого червоного болгарського перцю

100 г часнику

50 г чорного перцю горошком

50 г лаврового листа

50 г солі

50 г цукру

20 мл оцту

Приготування:

Помідори помийте та наріжте на шматочки, перекрутіть на м'ясорубці. Те ж саме проробіть із перцем. Перекладіть овочі в каструлю, додайте перець горошком, подрібнений часник, лавровий лист, сіль, цукор та оцет.

Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте протягом 10 хвилин. Гарячу аджику перекладіть у банки та поставте остигати. Потім накрийте банки капроновими кришками й поставте в холодильник.

Швидка аджика готова. Вона чудово підходить до будь-яких страв. Смачного!

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