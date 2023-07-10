Швидка закуска: Як приготувати смачні та ситні вафлі зі свіжих кабачків
Доступні ціни на кабачки надають можливість експериментувати з новими стравами на їх основі. Одним з чудових варіантів літньої закуски, яка є ще й дієтичною, є кабачкові вафлі. Час приготування цього блюда складає менше пів години. Оригінальний рецепт цього блюда був опублікований кулінарним блогером Anny Cooking на її сторінці в Instagram.
"У період, коли кабачки в сезоні, варто спробувати приготувати кабачкові вафлі. Це смачна дієтична страва, яка також може служити відмінною закускою", – рекомендує кулінар.
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Інгредієнти на 8-10 вафель:
- 500 г кабачка (2 невеликих);
- 100 г твердого сиру;
- 1 яйце;
- 5 ст. л борошна;
- 1 ч. л розпушувача;
- 1 ст. л олії;
- 1 зубчик часнику або 1/3 ч. л сухого часнику;
- сіль, перець, кріп, зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Кабачки натріть на середній тертці, додайте приблизно 1/2 ч. л солі і залиште протягом 10 хвилин. Потім відіжміть кабачки від зайвої вологи;
- Додайте до натертих кабачків яйце, тертий сир, борошно, розпушувач, а також нарізану зелень. Перемішайте усі інгредієнти;
- Для однієї вафлі використовуйте 1 столову ложку тіста. Смажте її на розігрітій вафельниці до золотистого кольору. Час приготування може варіюватися залежно від вашої вафельниці;
- Подавайте кабачкові вафлі зі сметаною.
Смачного!
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