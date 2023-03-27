Швидкий рецепт повітряної паски: не треба стирчати на кухні годинами

В Україні віряни зовсім скоро святкуватимуть Великдень – одне з найбільших християнських свят. Однією з головних страв на святковому столі є паска.

Приготування цієї випічки може здаватись доволі тривалим та виснажливим. Втім, існує рецепт повітряної паски, яка готується дуже швидко.

Загальний час приготування випічки займе всього 180 хвилин. Для нього знадобляться:

молоко – 50 мл (тепле);

цукор – 3-4 столових ложки;

дріжджі – 1 пакетик (20 г);

яйця – 5 шт;

вершкове масло – 1 пачка;

борошно – 550 г;

цукати або родзинки – на смак.

Читайте також: Блищатимуть як діаманти: простий спосіб пофарбувати крашанки вином

У велику миску потрібно влити молоко, додати цукор і дріжджі. Перемішати та залишити на 10 хвилин.

У цей час яйця, які полежали за кімнатної температури, необхідно вибити у чашу для блендера та додати до них розтоплене вершкове масло. Суміш перемішується, поєднується з молоком та дріжджами, також варто додати трохи солі.

Після цього потрібно просіяти та порційно додати борошно. Тісто замішується до еластичного стану, але воно не має липнути до рук.

Готове тісто залишається під рушником на 2 години. Після цього можна додати родзинки або цукати на смак, перемішати та помістити у формочки для випікання.

Запікається така паска у духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. Перевірити готовність тіста можна шпажкою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!