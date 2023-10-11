Швидкий варіант пирога: рецепт тарта з грушею

Цей тарт з грушею за рецептом від Shuba дуже швидко та просто готується і порадує вас відмінним смаком.

Інгредієнти:

Тісто листкове заморожене – 500 г

Груші – 3 шт.

Сир дорблю – 100 г

Волоські горіхи – 100 г

Кориця мелена – 5 г

Мед – 20 г

Рукола – 20 г

Читайте також: Пряне та ароматне: як зробити варення з яблук за 5 хвилин

Спосіб приготування:

1. Груші наріжте скибочками, посипте їх корицею і змастіть медом. Волоські горіхи очистьте наріжте шматочками. Сир дорблю розкришіть пальцями.

2. Листкове тісто злегка розкачайте і викладіть у форму. На тісто викладіть грушу, посипте її горішками і шматочками сиру. Випікайте при 180°C 20 хвилин.

3. Готовий тарт прикрасьте руколою.

Радимо також звернути увагу на рецепт яблучної шарлотки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!