Побутова хімія може бути небезпечна для життя: нове дослідження

Вам здається, що після кожного прибирання у вашому будинку запановує свіжість та затишок? Це лише на перший погляд, звичайно, якщо ви все ще використовуєте звичайну побутову хімію "без претензії" на еко. Американські вчені оприлюднили дані нещодавнього дослідження, в якому вивчили вплив понад 30 всесвітньо відомих засобів для чищення на організм людини.

Результати дослідження настільки стривожили дослідників, що вони відразу ж опублікували дані у науковому виданні з рекомендаціями назавжди відмовитися від хімічних засобів із ароматизаторами та леткими органічними сполуками. Якщо ваші дзеркала ідеально блищать завдяки важкій артилерії класичної побутової хімії, дочитайте статтю до кінця.

ЛОС скорочує життя? Небезпечне прибирання

Вчені американської організації з охорони навколишнього середовища Environmental Working Group провели дослідження, присвячене впливу побутових засобів для чищення на організм людини. Дослідники оприлюднили шокуючі подробиці щодо потенційних ризиків побутової хімії для здоров'я.

У новому дослідженні, опублікованому у науковому виданні ChemSphere, вчені проаналізували 30 засобів для чищення, у тому числі універсальних засобів для чищення скла, освіжувачів повітря, засобів для миття посуду тощо.

Дослідження показало: повсякденна побутова хімія може виділяти сотні небезпечних летких органічних сполук, відомих як ЛОС. Вчені перевірили як звичайні продукти, так і "зелені" засоби для чищення, виявивши близько 530 унікальних ЛОС у 30 продуктах.

Із них 193 ЛОС були небезпечними хімічними речовинами, які несприятливо впливають на наш організм: призводять до небезпечних захворювань дихальної системи, підвищують ризик розвитку раку, впливають на репродуктивну систему.

Наскільки безпечні "зелені" засоби?

Леткі органічні сполуки в засобах для чищення впливають на якість повітря як всередині, так і зовні приміщення. Основна небезпека цих продуктів у тому, що вони забруднюють повітря у приміщенні у 2-5 разів більше, ніж на вулиці, а за деякими оцінками, навіть у 10 разів більше. Адже чимало засобів виділяють ЛОС протягом кількох днів, тижнів і навіть місяців.

"Це дослідження є тривожним сигналом для споживачів, дослідників та регулюючих органів. Люди мають бути краще обізнані про потенційні ризики хімічних речовин, які потрапляють у повітря наших будинків", – стверджує доктор філософії, старший токсиколог EWG Алексіс Темкін.

Обравши "зелені" екозасоби без запаху, можна у кілька разів знизити вплив небезпечних ЛОС, - упевнені вчені. За результатами дослідження продукти з маркуванням "зелені" виділяють менше летких органічних сполук порівняно зі звичайною побутовою хімією - у середньому близько половини.

Екологічні продукти категорії "без запаху" також виробляють менше викидів ЛОС:

майже у 8 разів менше, ніж звичайні засоби для чищення;

у 4 рази менше, ніж екопродукти з ароматизатором.

У середньому екологічні продукти без віддушок виділяють всього 4 хімікати, які класифікуються як небезпечні. В екозасобах із ароматизаторами вчені знайшли близько 15 сполук, а у звичайних продуктах – 22.

Ці дані більш ніж промовисті: екологічно чисті засоби або продукти без запаху можуть стати розумною та менш шкідливою альтернативою для тих споживачів, які дбають про своє здоров'я та здоров'я оточуючих.

Чим ми ризикуємо?

Від летких органічних сполук неможливо сховатися - щодня ми зазнаємо їх впливу на роботі та вдома. Особливо страждають люди, робота яких безпосередньо пов'язана із побутовою хімією:

Численні дослідження доводять: у людей, які працюють у сфері клінінгу, ризик розвитку астми на 50% вищий, а ризик хронічної обструктивної хвороби легень – на 43%. Жінки, які працюють у цій сфері, мають більш високий ризик раку легень.

Здоров'я дітей також може опинитися під загрозою. Деякі дослідження доводять: часте використання певних засобів для чищення в приміщенні в період вагітності підвищує ризик розвитку астми і задишки в дитинстві.

"Ці засоби для чищення завдають шкоди не тільки нашому здоров'ю, але й навколишньому середовищу", – вважає старший директор EWG Самара Геллер.

Результати останнього дослідження американських вчених мають велике значення для здоров'я людини та навколишнього середовища, – упевнені дослідники.

Летючі органічні сполуки, які виділяють споживчі товари, забруднюють зовнішнє повітря й посилюють існуючі екологічні проблеми.

За оцінками дослідження 2018 року, половина ЛОС, які підвищують рівень забрудненості повітря, виділяються із споживчих товарів. Екологічність засобів для чищення - це простий та доступний спосіб знизити вплив шкідливих хімічних речовин, що особливо важливо для здоров'я жінок і дітей, - кажуть учені.

Не секрет, що звичайна побутова хімія містить небезпечні ПАР, фосфати, синтетичні віддушки та кислоти. Купуючи черговий флакон із "вишуканим" ароматом морського бризу, ми ризикуємо своїм здоров'ям та здоров'ям наших дітей.

Нове дослідження вчених вкотре нагадує: рослинні формули не так агресивно впливають на людей, тварин та довкілля. Якщо ви все ще обираєте хімію, будьте готові до того, що ваша власна квартира може стати небезпечним місцем для життя, - попереджають вчені.