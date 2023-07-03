Колишня дружина Кличка показала, як виглядає їхній спільний син (фото)

Співачка Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, поділилася радісною новиною, що їхній спільний 18-річний син Максим став випускником.

У своєму Instagram-акаунті Наталія розмістила рідкісні фото з урочистостей шкільного випускного.

На фото видно, як Наталія прийшла на свято в брючному костюмі оливкового кольору, а Максим вибрав синє класичне вбрання. Виконавиця не приховує своєї гордості й пишається досягненнями сина.

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"Це моя кохана мама і вона дуже пишається тим, що я успішно закінчую школу", - передала Наталія слова свого сина-випускника Максима.

З допису Єгорової відомо, що на святі був присутнім старший брат Максима, 23-річний Єгор-Даніель, який вирішив таким чином підтримати молодшого брата.

Наталія опублікувала фото з братами і зазначила, що складно визначити, хто з них молодший. За словами Єгора-Даніеля, Максим значно перевищує його зростом.

"Хто щойно закінчив середню школу? Мій молодший брат", – підписав фото Єгор-Даніель.

Наталія також висловила свою гордість та щастя бути мамою, яка бачить, як її молодший син зростає та досягає нових досягнень.

"У хвилини щастя очі випромінюють особливе світло. Я щаслива і горда мама, мій молодший син успішно закінчив середню школу", – написала співачка.

Довідково: Віталій та Наталія Кличко були одружені 25 років. Пара виховує трьох дітей: синів Єгора-Деніела (2000 р.н.), Максима (2005 р.н.) та доньку Єлизавету-Вікторію (2002 р.н.). Діти колишнього подружжя навчаються за кордоном.

Раніше ексдружина Кличка пояснила, чому їхні діти мають подвійні імена. Так, старшого сина Єгора-Даніеля названо Єгором, оскільки дівоче прізвище Наталії – Єгорова. Дочку експодружжя назвало Єлизавета-Вікторія на честь перемоги Кличка над Ларрі Дональдом. А сина Максима-Олександра назвали на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга.

Нагадаємо, у серпні 2022 року за бажанням обох сторін мер Києва Віталій Кличко розлучився з Наталією майже після 26 років шлюбу. Після розлучення Єгорова знялася у відвертій фотосесії.

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