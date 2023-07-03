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Колишня дружина Кличка показала, як виглядає їхній спільний син (фото)

Билім Олена

Колишня дружина Кличка показала, як виглядає їхній спільний син (фото)

Співачка Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, поділилася радісною новиною, що їхній спільний 18-річний син Максим став випускником.

У своєму Instagram-акаунті Наталія розмістила рідкісні фото з урочистостей шкільного випускного.

На фото видно, як Наталія прийшла на свято в брючному костюмі оливкового кольору, а Максим вибрав синє класичне вбрання. Виконавиця не приховує своєї гордості й пишається досягненнями сина.

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"Це моя кохана мама і вона дуже пишається тим, що я успішно закінчую школу", - передала Наталія слова свого сина-випускника Максима.

 

З допису Єгорової відомо, що на святі був присутнім старший брат Максима, 23-річний Єгор-Даніель, який вирішив таким чином підтримати молодшого брата.

Наталія опублікувала фото з братами і зазначила, що складно визначити, хто з них молодший. За словами Єгора-Даніеля, Максим значно перевищує його зростом.

"Хто щойно закінчив середню школу? Мій молодший брат", – підписав фото Єгор-Даніель.

 

Наталія також висловила свою гордість та щастя бути мамою, яка бачить, як її молодший син зростає та досягає нових досягнень.

"У хвилини щастя очі випромінюють особливе світло. Я щаслива і горда мама, мій молодший син успішно закінчив середню школу", – написала співачка.

 

Довідково: Віталій та Наталія Кличко були одружені 25 років. Пара виховує трьох дітей: синів Єгора-Деніела (2000 р.н.), Максима (2005 р.н.) та доньку Єлизавету-Вікторію (2002 р.н.). Діти колишнього подружжя навчаються за кордоном.

Раніше ексдружина Кличка пояснила, чому їхні діти мають подвійні імена. Так, старшого сина Єгора-Даніеля названо Єгором, оскільки дівоче прізвище Наталії – Єгорова. Дочку експодружжя назвало Єлизавета-Вікторія на честь перемоги Кличка над Ларрі Дональдом. А сина Максима-Олександра назвали на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга.

 

Нагадаємо, у серпні 2022 року за бажанням обох сторін мер Києва Віталій Кличко розлучився з Наталією майже після 26 років шлюбу. Після розлучення Єгорова знялася у відвертій фотосесії.

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