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Бывшая жена Кличко показала, как выглядит их общий сын (фото)

Былим Елена

Бывшая жена Кличко показала, как выглядит их общий сын (фото)

Певица Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, поделилась радостной новостью, что их общий 18-летний сын Максим стал выпускником.

В своем Instagram-аккаунте Наталья разместила редкие фото с торжеств школьного выпускного.

На фото видно, как Наталья пришла на праздник в брючном костюме оливкового цвета, а Максим выбрал синий классический наряд. Исполнительница не скрывает своей гордости и гордится достижениями сына.

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"Это моя любимая мама, и она очень гордится тем, что я успешно заканчиваю школу", — передала Наталья слова своего сына-выпускника Максима.

 

Из сообщения Егоровой известно, что на празднике присутствовал старший брат Максима, 23-летний Егор-Даниэль, решивший таким образом поддержать младшего брата.

Наталья опубликовала фото с братьями и отметила, что сложно определить, кто из них младше. По словам Егора-Даниеля, Максим значительно превышает его рост.

"Кто только что окончил среднюю школу? Мой младший брат", — подписал фото Егор-Даниэль.

 

Наталья также выразила свою гордость и счастье быть мамой, которая видит, как ее младший сын растет и добивается новых достижений.

"В минуты счастья глаза излучают особый свет. Я счастлива и горда мама, мой младший сын успешно окончил среднюю школу", – написала певица.

 

Справка: Виталий и Наталья Кличко были замужем 25 лет. Пара воспитывает троих детей: сыновей Егора-Дениэла (2000 г.р.), Максима (2005 г.р.) и дочь Елизавету-Викторию (2002 г.р.). Дети бывших супругов учатся за границей.

Ранее экс-жена Кличко объяснила, почему у их детей двойные имена. Так, старший сын Егора-Даниель назван Егором, поскольку девичья фамилия Натальи – Егорова. Дочь экс-супруги назвала Елизавета-Виктория в честь победы Кличко над Ларри Дональдом. А сын Максима-Александра назвали в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга.

 

Напомним, в августе 2022 года по желанию обеих сторон мэр Киева Виталий Кличко развелся с Наталией почти после 26 лет брака. После развода Егорова снялась в откровенной фотосессии.

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