Бывшая жена Кличко показала, как выглядит их общий сын (фото)

Певица Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, поделилась радостной новостью, что их общий 18-летний сын Максим стал выпускником.

В своем Instagram-аккаунте Наталья разместила редкие фото с торжеств школьного выпускного.

На фото видно, как Наталья пришла на праздник в брючном костюме оливкового цвета, а Максим выбрал синий классический наряд. Исполнительница не скрывает своей гордости и гордится достижениями сына.

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"Это моя любимая мама, и она очень гордится тем, что я успешно заканчиваю школу", — передала Наталья слова своего сына-выпускника Максима.

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Из сообщения Егоровой известно, что на празднике присутствовал старший брат Максима, 23-летний Егор-Даниэль, решивший таким образом поддержать младшего брата.

Наталья опубликовала фото с братьями и отметила, что сложно определить, кто из них младше. По словам Егора-Даниеля, Максим значительно превышает его рост.

"Кто только что окончил среднюю школу? Мой младший брат", — подписал фото Егор-Даниэль.

Наталья также выразила свою гордость и счастье быть мамой, которая видит, как ее младший сын растет и добивается новых достижений.

"В минуты счастья глаза излучают особый свет. Я счастлива и горда мама, мой младший сын успешно окончил среднюю школу", – написала певица.

Справка: Виталий и Наталья Кличко были замужем 25 лет. Пара воспитывает троих детей: сыновей Егора-Дениэла (2000 г.р.), Максима (2005 г.р.) и дочь Елизавету-Викторию (2002 г.р.). Дети бывших супругов учатся за границей.

Ранее экс-жена Кличко объяснила, почему у их детей двойные имена. Так, старший сын Егора-Даниель назван Егором, поскольку девичья фамилия Натальи – Егорова. Дочь экс-супруги назвала Елизавета-Виктория в честь победы Кличко над Ларри Дональдом. А сын Максима-Александра назвали в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга.

Напомним, в августе 2022 года по желанию обеих сторон мэр Киева Виталий Кличко развелся с Наталией почти после 26 лет брака. После развода Егорова снялась в откровенной фотосессии.

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