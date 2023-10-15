Бюджетно та просто: як приготувати крем-суп з плавлених сирків

Якщо ви не хочете витрачати час на приготування їжі і при цьому бажаєте смачно поїсти, пропонуємо вам зварити крем-суп з плавлених сирків за рецептом від Shuba.

Інгредієнти:

Вода – 1.2 л

Картопля – 5 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста –1 шт.

Часник, зубчики – 1 шт.

Плавлений сир – 2 шт.

Куркума – 1/3 ч. л.

Сіль кам'яна – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. ½ моркви натріть, наріжте цибулю, підсмажте цибулю з морквою.

2. В киплячу воду вкиньте нарізану картоплю, моркву і часник.

3. Після того, як картопля і морква зваряться, додайте засмажку, куркуму, сіль, нарізані плавлені сирки і варіть ще пару хвилин.

4. Готовий суп збийте блендером. Ще раз доведіть до кипіння.

5. Подавайте з підсмаженими сухариками.

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