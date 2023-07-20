Бюджетні та дієві: десять простих лайфхаків для догляду за собою

Всі ми хочемо добре виглядати та знаємо елементарні правила догляду за собою. Але ми пропонуємо вам ще 10 лайфхаків, які допоможуть виглядати чудово.

Змінюйте догляд за шкірою у залежності від сезону

Взимку використовуйте жирні креми, які захистять шкіру від холодів та негоди, а влітку надайте перевагу легким, із підвищеним SPF.

Прищ можна зробити непомітним: просто намочіть ватяний диск очними краплями та відправте його на на 3–5 хвилин у морозильник і прикладіть до запаленого місця.

Для боротьби з жирним блиском користуйтеся матуючими серветками.

Олівець на водній основі можна перетворити на стійкий гелевий, потримавши його вістря кілька секунд над вогнем.

Якщо закінчилась підводка для очей, можна намалювати стрілки скошеною кистю та тушшю.

Щоб помада не бруднила зуби, обхопіть губами вказівний палець і акуратно вийміть його з рота, не розмикаючи губ.

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Щоб позбавитися від кінчиків, що січуться, закрутіть пасмо в спіраль і відстрижіть всі волоски, що стирчать.

Щоб після сушіння феном волосся було гладеньким, збризніть гребінець лаком для волосся і пройдіться нею по волоссю.

З блискучих тіней можна зробити яскравий лак, додавши їх у пляшечку із прозорим лаком.

Щоб не пітніти влітку, приймайте ванни з м'ятою.

Нагадаємо, ми вже писали про використання меду у догляді за собою.

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