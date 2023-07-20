Бюджетные и действенные: десять простых лайфхаков по уходу за собой

Все мы хотим хорошо выглядеть и знаем элементарные правила ухода за собой. Но мы предлагаем вам еще 10 лайфхаков, которые помогут выглядеть отлично.

Изменяйте уход за кожей в зависимости от сезона

Зимой используйте жирные кремы, которые защитят кожу от холодов и непогоды, а летом отдайте предпочтение легким, с повышенным SPF.

Прыщ можно сделать незаметным: просто намочите ватный диск глазными каплями и отправьте его на 3–5 минут в морозильник и приложите к зажженному месту.

Для борьбы с жирным блеском пользуйтесь матирующими салфетками.

Карандаш на водной основе можно превратить в стойкий гелевой, подержав его острие несколько секунд над огнем.

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Если кончилась подводка для глаз, можно нарисовать стрелки скошенной кистью и тушью.

Чтобы помада не пачкала зубы, обхватите губами указательный палец и аккуратно выньте его изо рта, не размыкая губ.

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Чтобы избавиться от секущихся кончиков, закрутите прядь в спираль и отстрижите все торчащие волоски.

Чтобы после сушки феном волосы были гладкими, сбрызните расческу лаком для волос и пройдитесь ею по волосам.

Из блестящих теней можно сделать яркий лак, добавив их в бутылочку с прозрачным лаком.

Чтобы не потеть летом, принимайте ванны с мятой.

Напомним, мы уже писали об использовании меда в уходе за собой.

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