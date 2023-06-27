Удаляет нежелательные волосы и увлажняет кожу: 5 вариантов использования меда в уходе за собой

Мед содержит много биологически активных веществ, таких как витамины В1, В2, В6, С, Е, К, каротин, фолиевая кислота, а также до 25 видов различных сахаров и полезные макро- и микроэлементы, такие как кальций, магний, железо, фосфор. и сера. Он широко используется в косметологии в качестве эффективного средства по уходу за кожей, телом и волосами.

Основные способы использования меда в косметологии

Увлажнение и питание кожи лица

Мед эффективно защищает кожу от сухости и преждевременных морщин, обеспечивая ее увлажнение и питание полезными витаминами и микроэлементами. Есть разные рецепты масок из меда, которые подходят для всех типов кожи лица.

Оздоровление волос

Мед является прекрасным средством по уходу за волосами, придавая ему здоровый блеск и густоту. Он улучшает состояние волос, предотвращает иссечение кончиков и придает шелковистость. Кроме того, с помощью меда можно осветлить волосы.

Уход за губами

Мед является отличным средством для защиты и увлажнения губ, особенно в прохладный сезон. Регулярное применение домашних масок для губ с медом, отшелушивающих скрабов и полезных блесков на основе меда поможет сохранить губы мягкими и здоровыми.

Удаление нежелательных волос

Медом можно сделать шугаринг – процедура удаления волос с корнем. После такого удаления кожа очень долго остается гладкой.

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Избавление от целлюлита

С помощью медового обертывания можно вывести токсины из организма, избавиться от целлюлита, улучшить кровообращение, сделать кожу упругой и нежной.

Для этого подогрейте мед, нанесите на проблемные участки (ноги, живот) и оберните пищевой пленкой. Держать такую "маску" нужно час – это создаст эффект вакуума. Делать ее необходимо 1-2 раза в неделю и довольно быстро вы заметите уменьшение количества целлюлита. Также можно сделать медовый массаж. Для этого на распаренное тело нанесите мед и легкими похлопывающими движениями помассируйте кожу.

Напомним, мы уже писали, как бороться со вросшими волосами.

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