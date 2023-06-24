Деликатная проблема: как бороться с вросшими волосами в домашних условиях
Вросшие волосы – очень неприятная проблема, которая доставляет немало неудобств. Она появляется в зоне бикини, подмышках и ногах после бритья. Почему волосы врастают и как с этим бороться подскажет UaPortal.
Причины появления вросших волос
Волосы врастают не только после бритья бритвой, но и после всех видов депиляции, даже в салоне.
Основной причиной вросших волос является:
Плотный слой эпидермиса.
Генетическая предрасположенность.
Повреждение волосяного канала при процедуре выделения волос.
Бритье против роста волос и тупое лезвие бритвы.
Тесное и неудобное нижнее белье.
Нарушение гормонального фона.
Как бороться с вросшими волосами
С этой проблемой нужно бороться, ведь она провоцирует появление воспалительных процессов на коже. Перед удалением вросших волос убедитесь, что там нет воспаления и загноения. В таком случае лучше обратиться к специалисту.
Как удалить вросшие волосы в домашних условиях
Нанесите на кожу в месте врастания волоска скраб и удалите отмершие клетки кожи.
Распарьте кожу полотенцем, смоченным в горячей воде.
Пинцетом подхватите кончик волоса, не захватывая кожу и медленно вытяните волосы. Не совершайте резких движений.
Проведя процедуру, нанесите на противовоспалительное антисептическое средство.
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Как предотвратить врастание волос
Перед бритьем и несколько дней после делайте легкий пилинг или скраб.
Брейте волосы только за ростом волос.
После удаления волос наносите на кожу увлажняющий крем.
Откажитесь от тесного и синтетического белья после процедуры.
Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с лечащим врачом или вторым квалифицированным специалистом по вопросам, связанным со состоянием здоровья.
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