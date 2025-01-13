Частина УБД може втратити пільги у 2025 році: кого стосується

У 2025 році учасникам бойових дій необхідно оновити свої дані. Це є обов’язковою умовою для збереження пільг на сплату комунальних послуг.

Для цього необхідно знову звернутися із заявою до органів Пенсійного фонду. Про це повідомляє "24 канал", посилаючись на постанову Кабінету Міністрів.

Варто зазначити, що для більшості осіб зі статусом учасника бойових дій (УБД) пільги на оплату комунальних послуг будуть продовжені автоматично. Однак це відбудеться лише за умови, що обставини, які визначають право на пільги та їхній розмір, залишилися без змін.

Мова йде про наступні зміни:

адреси проживання УБД;

склад родини військового;

категорія пільговика;

список житлово-комунальних послуг.

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"У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зміна адреси, зміна складу сім'ї, зміна категорії пільговика, зміна переліку ЖКП) пільговик подає до ПФУ протягом 30 календарних днів нову заяву", — зазначається у постанові.

Як учасникам бойових дій продовжити пільги

Щоб зберегти право на пільги у 2025 році, УБД необхідно повторно подати заяву до Пенсійного фонду.

Зокрема, нову заяву можна подати наступними способами:

поштою;

через сервісний центр ПФУ;

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою е-підпису в мобільному застосунку "Дія".

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як відновити втрачене посвідчення УБД.

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