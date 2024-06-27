Частину українських студентів залишили без права на відстрочку: кого стосується

Міністерство освіти та науки України внесло зміни до процедури вступу на аспірантуру. Нові правила передбачають, що студенти, які навчаються на контрактній основі, більше не зможуть скористатися правом на відстрочку від мобілізації.

Наказ про це було розміщено на офіційному порталі міністерства.

Скасування відстрочки для аспірантів-контрактників

У поточному році прийом до аспірантури на денну форму навчання на контрактній основі було скасовано. Згідно з коментарем від МОН, це рішення було ухвалено через значну кількість вступників призовного віку.

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Додатково, Міністерство освіти внесло корективи у процедуру поновлення навчання на аспірантурі, акцентуючи увагу на превентивних заходах проти корупційних дій, особливо у контексті ухилення від мобілізації.

Відтепер у 2024 році вступ до аспірантури буде здійснюватися виключно на основі державного замовлення, при цьому кількість бюджетних місць зросла вдвічі. Можливість навчання на контракті залишається тільки для заочної та вечірньої форм, з відсутністю можливості отримання відстрочки від призову.

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