Частина українців зможе платити за світло менше: кого стосується рішення Уряду

Деякі українці матимуть змогу зменшити витрати на електроенергію. Це стосується тарифів на світло саме в період опалювального сезону.

Базовий тариф залишиться незмінним. Наразі його розмір становить 4,32 гривні за кіловат-годину, зазначає UAportal із посиланням на Міністерство енергетики.

"Незалежно від обсягу споживання, перші 2 000 кіловат-годин для помешкань споживачів з електроопалювальними установками та негазифіковані будинки будуть коштувати 2,64 гривні за кіловат-годину в опалювальний сезон", – зазначається у повідомленні Міненерго.

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Водночас, якщо обсяг спожитої електроенергії перевищує 2 000 кіловат-годин, то оплата надлишку відбуватиметься за звичайним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину. Розглянемо це на прикладі:

якщо обсяг споживання становить 1 800 кіловат-годин, оплата здійснюється за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину;

у разі використання 2 500 кіловат-годин: перші 2 000 оплачуються за ставкою 2,64 гривні за кіловат-годину, а решта 500 кіловат-годин – за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

Варто нагадати, що нинішній опалювальний сезон розпочався 1 жовтня 2024 року та триватиме до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки платитимуть українці за електроенергію з 1 березня.

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