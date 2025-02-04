Частина українців у 2025 році втратить пільги на оплату комунальних послуг: кого стосується

Із січня 2025 року в Україні оновлено правила надання пільг на сплату комунальних послуг. Відтепер право на таку допомогу визначатиметься з урахуванням рівня доходу сім'ї.

Тепер, замість надання пільг окремим категоріям громадян без урахування матеріального стану родини, запроваджено новий критерій. Про це повідомляє UAportal із посиланням на видання "На пенсії".

Якщо середній місячний дохід на одну особу за останні пів року перевищує 4 240 гривень, право на пільги буде скасовано.

Оскільки ці зміни зачеплять значну кількість отримувачів допомоги, варто проаналізувати свій дохід, щоб дізнатися, чи залишиться можливість отримувати пільги у 2025 році.

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Хто може залишитися без пільги

Відтепер під час нарахування пільг на комунальні послуги дохід враховуватимуть для таких груп громадян:

Реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії або перебувають на пенсії.

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також їхні дружини (чоловіки), опікуни дітей, чиї батьки загинули через цю катастрофу, і вдови (вдівці) ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань.

Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби.

Родичі загиблих військовослужбовців, зокрема їхні батьки, дружини або чоловіки, а також сім’ї військових, зниклих безвісти.

Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, Нацполіції та аналогічних структур, а також вдови й вдівці померлих ветеранів.

Колишні в’язні концтаборів і гетто, а також діти, народжені в таких місцях.

Особи, які були депортовані, за умови досягнення пенсійного віку або наявності інвалідності.

Для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, збережено всі пільги без будь-яких змін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які доплати та пільги діють для літніх українців у 2025 році.

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