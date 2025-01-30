Яка категорія пенсіонерів має право не платити за комунальні послуги

Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості в певних сферах, мають право на житлові пільги, зокрема стовідсоткову знижку на оплату комунальних послуг. Це стосується тих, хто до виходу на пенсію був зайнятий у сфері культури, медицини чи освіти та продовжує мешкати в селі.

Окрім цього, пенсіонери можуть отримати фінансову підтримку від держави у розмірі 1000 гривень на передплату друкованих видань. Також для них передбачено безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, за винятком метро, таксі та маршрутних таксі, а також на заміських маршрутах залізничного транспорту за умови пред’явлення пенсійного посвідчення. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

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Ще однією важливою пільгою є можливість отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою, якщо розмір пенсії не перевищує 4 722 гривень, а для осіб з інвалідністю – 6 056 гривень.

Крім того, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлених законодавством норм.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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