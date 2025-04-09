Частині українців потрібно звернутися за перепризначенням субсидії: кого стосується

В Україні добігає кінця опалювальний сезон. У зв’язку з цим буде переглянуто список отримувачів субсидій.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що переоформлення субсидій для більшості українців відбудеться автоматично. Проте до Пенсійного фонду мають звернутися громадяни, у яких відбулися зміни у майновому стані або складі домогосподарства, пише "24 Канал".

"Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них Пенсійний фонд. Законодавство передбачає інформування протягом 30 днів з моменту настання таких змін", – повідомляють у міністерстві.

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Щоб отримати субсидію на неопалювальний період, у певних випадках потрібно обов’язково подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду. Це стосується таких ситуацій:

якщо на опалювальний період було призначено нульову субсидію;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особа орендує житло та самостійно сплачує комунальні послуги;

домогосподарство претендує на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

фактично в житлі проживає менше людей, ніж офіційно зареєстровано.

Слід зазначити, що у разі подання заяви впродовж двох місяців від початку неопалювального періоду (у травні або червні), житлова субсидія буде призначена з дати початку цього періоду.

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