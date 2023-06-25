Чеченські підрозділи знялись з Мар‘їнки, ЗСУ накрила їх вогнем навздогін – Чепурний (відео)

Чеченські підрозділи, які воюють проти захисників України у Мар'їнці, відступили вночі 24 червня. Вони знялись серед ночі та почали виходити.

Про це повідомив у телеефірі пресофіцер 79 ОДШБр ДШВ ЗСУ Ярослав Чепурний

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"Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар’їнці, знялися несподівано і почали виходити з Мар’їнки. Наша аеророзвідка помітила це і ми нанесли противнику вогневе ураження. Один БТР навіть підбили", – заявив він.

Нагадаємо, бійці 3-ї штурмової зачистили від росіян частину каналу Сіверський Донець.

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