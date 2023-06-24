Маляр: Війська ЗСУ на сході почали наступ на декількох напрямках

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала про ситуацію на фронті станом на 24 червня. За її словами, на всіх напрямках південного фронту тривають важкі бої.

Маляр додала, що на цьому напрямку ворог перебуває в обороні та намагається зупинити наші наступальні дії. "Водночас ворог зазнає значних втрат особового складу, озброєння та техніки", – додала вона.

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Також представниця Міноборони зазначила, що Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.

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"У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка.На всіх напрямках є просування вперед. На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись", – сказала Маляр.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках, за її словами, противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

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Нагадаємо, днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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