Бійці 45-ї бригади показали вибухове відео знищення ворожого паливозаправника на Луганщині

Бійці з 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України на Луганському напрямку влаштували окупантам "фаєр-шоу". Наші захисники ліквідували ворожий паливозаправник, якого ворог сховав серед посадок.

Відео ліквідації паливозаправника опублікували на Фейсбук-сторінці бригади. Момент вибуху потрапив в об'єктив безпілотника.

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Відео дня

Стало відомо, що по ворожій техніці бійці з 45-ї бригади відпрацювали спільно з аеророзвідниками 63 бригади.

"45 ОАБр у співпраці з аеророзвідкою 63 ОМБр. Мінус паливозаправник. Луганський напрямок! Наближаємо нашу Перемогу разом", – прокоментували це відео наші захисники.

Нагадаємо, днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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