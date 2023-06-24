Бойцы 45-й бригады показали взрывное видео уничтожение вражеского топливозаправщика в Луганской области

Бойцы из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении устроили оккупантам "файер-шоу". Наши защитники ликвидировали вражеский топливозаправщик, спрятанный врагом среди посадок.

Видео ликвидации топливозаправщика опубликовали на Facebook-странице бригады. Момент взрыва попал в объектив беспилотника.

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Видео дня

Стало известно, что по вражеской технике бойцы из 45-й бригады отработали совместно с аэроразведчиками 63 бригады.

"45 ОАБр в сотрудничестве с аэроразведкой 63 ОМБр. Минус топливозаправщик. Луганское направление! Приближаем нашу Победу вместе", – прокомментировали видео наши защитники.

Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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